Государственный долг Армении в 2016 году составил 56,8% ВВП, сообщило в понедельник международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Согласно госбюджету Армении, предполагалось, что госдолг страны в 2016 году составит 49,4% ВВП.

В 2015 году совокупный государственный долг Армении составлял 48,8% ВВП, сообщает РИА Новости.

Как сообщал ранее Минфин Армении, государственный долг Армении за 2016 год вырос на 857,1 миллиона долларов или на 17%, составив 5,934 миллиарда долларов.

Армянское агентство экономической информации ARKA отмечает, что согласно действующему закону, госдолг Армении не должен превышать 60% ВВП, причем ограничение распространяется только на долг правительства, без заимствований Центробанка.

При этом согласно закону, если госдолг Армении превышает 50% ВВП, правительство обязано сократить расходы, и дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

В бюджете на 2017 год дефицит запланирован в размере 2,8% ВВП.

Однако Fitch прогнозирует более высокий дефицит в 3,7% ВВП, поскольку рост экономики будет восстанавливаться лишь постепенно, а текущие расходы вряд ли будут снижаться по отношению к ВВП.

При этом, как отмечает Fitch, дефицит госбюджета Армении в 2016 году вырос до 5,6% ВВП с 4,8% ВВП в 2015 году, что значительно выше целевого значения в 3,5%.

«Это связано с более слабыми доходами и увеличением реализуемых проектов, привязанных к внешнему финансированию», - говорится в сообщении.

А.А.