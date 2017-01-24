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Армения

Россия и Армения условились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам 24.01.2017 17:08

По итогам официального визита в Россию премьер-министра Армении Карена Карапетяна подписано четыре двусторонних документа, в том числе изменения в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, сообщает РИА Новости.

Правительство Армении ранее одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которым российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам. 

Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве между министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и инвестиций Армении, программа межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы.

«Росатом» и министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении подписали протокол о реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных соглашением об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности.

А.А.

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