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Армения

Серж Саргсян: В закупке вооружений Армения не должна повторять Азербайджан 23.01.2017 17:17

Президент Армении Серж Саргсян рассчитывает сдержать азербайджанскую военную мощь малыми средствами.

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с речью С.Саргсяна на встрече с демобилизованными военнослужащими, участвовавшими в четырехдневной войне в апреле прошлого года на карабахском фронте. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Regnum, С.Саргсян заявил, что вопрос с приборами ночного видения на линии соприкосновения полностью решен.

«Могу официально заявить, что у нас нет позиции, где бы не было приборов ночного видения. Кроме этого, передовая линия полностью просматривается», — сказал С.Саргсян.

Говоря о модернизации техники для перевозки личного состава, он сообщил что только к концу минувшего года были приобретены несколько сотен КАМАЗ-ов, и в этом году процесс модернизации продолжится.

«Сейчас в 6-м Оборонительном районе техника полностью обновлена», — сказал глава армянского государства.

Говоря о модернизации приборов воздушной и наземной радиоразведки, С.Саргсян подчеркнул, что в этом году заказаны современные средства, которые очень важны.

Что касается закупки вооружений, то здесь, по словам президента, Армения должна вести точный расчет.

«По-моему, для этого есть три пути. Первый — не повторять Азербайджан. То есть, если Баку покупает самолет за 30 миллионов долларов, то нам нужно за меньшую сумму приобрести средства ПВО. Я не говорю, что у нас не должно быть самолетов. Мы должны иметь минимально необходимое. Если Азербайджан покупает за $2,5−3 млн T-90 или T-92, то нам в первую очередь необходимо приобрести противотанковые средства, которые гораздо дешевле. И поскольку у нас нет намерений к наступательным действиям, в таком случае противотанковых средств более чем достаточно», — заявил Саргсян, повторив, что его слова не означают, что у Армении не должно быть танков, а что не нужно придавать значение только количеству.

Второй шаг, озвученный С.Саргсяном — это прозрачные и честные закупки, а также переговоры, благодаря которым оружие можно будет покупать значительно дешевле.

По его словам, третий принцип — владеть имеющимся оружием значительно лучше противника, иметь более профессиональный состав армии.

«Другого пути нет. И, руководствуясь этими 3 принципами, мы вполне в состоянии удерживать обстановку сбалансированной», — заверил С.Саргсян.

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