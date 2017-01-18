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Армения

Руководство Армении обманывает военнослужащих, воевавших против Азербайджана 18.01.2017 19:34

В военных билетах демобилизованных армянских солдат не отмечено участие в апрельских боевых действиях 2016 года.

Как пишет армянская газета «Грапарак», по данному вопросу в редакцию обратились несколько военнослужащих.

Сепаратистский режим издал негласный указ не делать в документах демобилизованных записей об апрельских боевых действиях, не указывать участие в боевых действиях, не предоставлять никаких документов.

По данным газеты, в военном билете одного из служивших в военчасти Матагиза (поселок на оккупированных территориях Азербайджана) в строке, где отмечают боевые действия, в которых участвовали военнослужащие, была запись, которую впоследствии закрасили белым маркером.

Теперь демобилизованный человек никому не докажет, что он находился в Матагизе в дни апрельских боевых действий.

«В последующие после апрельской четырехдневной войны дни правительство давало большие обещания военнослужащим срочной службы, участвовавшим в боевых действиях, устанавливало для них льготы. Но наступает время демобилизации, и государство нарушает обещание», - заключает газета «Грапарак».

А.А.

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