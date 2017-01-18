Россия развернула радиолокационные комплексы (РЛК) «Небо-М» на 102-й военной базе в армянском городе Гюмри.

Об этом говорится в статье Евгения Даманцева «Преимущества комплексов «Небо-М» в противоракетном звене ВКС РФ: незаменимые помощники «Воронежей» и «Подлётов», опубликованной в журнале Минобороны России «Военное обозрение».

«В Армении РЛС «Небо-М» станет ответом на приобретенную Азербайджаном израильскую станцию Green Pine, а также сможет контролировать огромные участки воздушного пространства над Турцией, Ираком, Сирией и Грузией. Любые несанкционированные действия тактической авиации НАТО и Израиля на Ближнем Востоке будут немедленно фиксироваться расчетом в кабине управления комплексом КУ РЛК», - отмечает автор статьи.

В материале указывается, что важнейшей отличительной особенностью РЛК «Небо-М» на фоне различных РЛС дежурного режима является также возможность обнаружения экзоатмосферных целей на высоте 1200 км.

«Налицо продвинутый радиолокационный концепт с выраженными противоракетными качествами, способный обнаруживать, сопровождать и даже захватывать баллистические ракеты средней дальности вне пределов земной атмосферы», - говорится в статье.

Автор статьи утверждает, что радиолокационный комплекс «Небо-М» — единственное мобильное средство радиотехнической разведки, способное выполнять функции системы предупреждения о ракетном нападении по низковысотному и средневысотному «снаряжению» сверхзвуковых или гиперзвуковых ракет и летательных аппаратов, обеспечивая при этом достойное время оповещения о подлете, а также возможность быстрой переброски на тот или иной участок ракетоопасного воздушного направления.

«Весьма непредсказуемое воздушное направление, где может быть востребован комплекс «Небо-М», — юго-западное воздушное направление. На этом направлении наблюдается особо высокая активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и аравийских авиабазах, а в перспективе будут все чаще проводиться испытания турецких оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Йылдырым» (T-300 Kasirga- NewsHay.Com).

Это и постоянно возрастающая военная угроза со стороны Грузии, которая планирует разместить на военной базе Вазиани крупный контингент Объединенных ВС НАТО в составе бронетанковых подразделений и нескольких батарей комплексов Patriot PAC-3 или SAMP-T», - указывает Евгений Даманцев.

Автор статьи утверждает, что комплекс «Небо-М» способен на расстоянии 200-250 км в секторном режиме и около 160 км в режиме кругового обзора обнаруживать корректируемые снаряды реактивных систем залпового огня.

«В качестве обнаружителя малоразмерных целей «Небо-М» многократно опережает израильскую радиолокационную станцию EL/M-2084», - говорится в статье.

Эльшан Рустамов, Э.Т.