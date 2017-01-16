Правозащитная организация Human Rights Watch в своем докладе зафиксировала множество фактов нарушения прав человека в Армении, в том числе насилие в отношении мирных демонстрантов, журналистов, необоснованное лишение людей свободы, непредоставление задержанным услуг адвоката.

«Ситуация с защитой прав человека в Армении в прошлом году оставалась проблематичной», – отмечается в опубликованном докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Далее в докладе подчеркивается: «Власти применили несоразмерную силу по отношению к мирным демонстрантам, напали на журналистов и выдвинули необоснованные уголовные обвинения против участников и лидеров акций протеста», сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Касаясь акций протеста, начавшихся в июле после захвата территории полка патрульно-постовой службы полиции, международная организация отмечает: «Еще до сдачи «Сасна Црер» симпатии к ним общества и недовольство людей властями вылились в оппозиционное движение. Акции протеста в основном носили мирный характер, за исключением единичных инцидентов. 29 июля, однако, полиция применила в отношении демонстрантов спецсредства, вследствие чего последние получили ожоги первой или второй степени».

Организация также отмечает, что полицейские не пытались применить более мягкие средства контроля за людьми, не приложили каких-либо существенных усилий для того, чтобы предупредить их о разгоне или сообщить, что ожидается применение силы. «Правоохранители и действующие вместе с ними неизвестные лица в штатском ногами и кулаками наносили демонстрантам удары, для избиения некоторых из них применив дубинки и железные прутья.

Полиция предупредила журналистов, чтобы они держались подальше от толпы, и хотя многие из журналистов согласились, правоохранители бросили в направлении последних шумовые гранаты, причинив травмы как минимум восьми из них. Полиция и неизвестные люди избили некоторых журналистов, сломав или отобрав у них технику», – продолжает Human Rights Watch.

«Спустя полгода после событий мы все еще ждем, что полицейские будут привлечены к ответственности за эти нарушения прав человека», – заявил представитель международной организации по Южному Кавказу Георгий Гогия и добавил, что «власти Армении действовали очень быстро, преследуя демонстрантов, но, между тем, не провели заслуживающего доверия расследования и с той же строгостью не расследовали действия полицейских».

Human Rights Watch отмечает, что во время демонстраций, имевших место в Ереване в июле-августе, власти Армении также произвольно задержали десятки демонстрантов и людей, имевших отношение к акциям протеста, многих подвергнув избиению, а некоторым предъявив необоснованные обвинения.

«Некоторых задержанных в полиции продержали до 12 часов без оформления задержания. Как минимум в двух случаях группа демонстрантов удерживалась на территории училища или базы внутренних войск. Как минимум 40 лицам было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, в основном на основании показаний полицейских.

Суды по общим и абстрактным обоснованиям вынесли в отношении многих решение об аресте, а полицейские нарушили основные права многих задержанных, лишив их адвоката или возможности сообщить родным об их местонахождении», – отмечается в докладе.

В нем также говорится, что представители полиции в отношении многих задержанных применили насилие, нескольких жестоко избили, не позволив быстро оказать им медицинскую помощь. «Привлечение к ответственности за полицейское насилие имеет крайне важное значение для укрепления доверия общества, особенно сейчас, когда в Армении многие считают, что правительство не слышит их обеспокоенность», – также заявил представитель организации по Южному Кавказу.

В разделе доклада, содержащем сведения о произвольных задержаниях и плохом обращении в местах лишения свободы, Human Rights Watch упоминает также оппозиционного активиста Геворга Сафаряна, арестованного в начале прошлого года на площади Свободы в Ереване после попытки установить новогоднюю елку.

«Оппозиционный активист отрицает обвинение в том, что применил насилие в отношении полицейского. И хотя не было никаких доказательств того, что он может уклониться от следствия или представлять опасность, суд вынес решение о его аресте. Местные правозащитные группы утверждают, что арест Сафаряна имеет политические мотивы», – говорится в докладе. В том же разделе упоминаются также аресты лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сейфиляна и сторонника движения Каро Егнукяна.

В документе отдельное внимание уделяется защите прав женщин. В частности, отмечается, что в Армении нет законодательства об уголовной ответственности за домашнее насилие и это при том, что, по мнению местных правозащитников, в 2010-2015 гг. 30 женщин были убиты мужьями или другими членами семьи. Причем, эти случаи насилия «в основном остались безнаказанными».

А.А.