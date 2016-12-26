В Армении ухудшение экономики связывают с неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта, и призывают власти подготовить народ к миру.

По подсчетам различных экономистов, из-за блокады импортируемые товары стоят дороже на 30%, так как у Армении нет железной дороги, заявил секретарь фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Арам Манукян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, по темпам развития Армения отстает в 15-20 раз: «Кто-то должен об этом говорить или нет? Вчера парламент одобрил еще 3 кредитных договора, и внешний долг Армении достиг 6 миллиардов долларов, это 60% ВВП».

На вопрос о том, как власти должны начать решение вопроса Нагорного Карабаха, Манукян ответил, что, прежде всего, исполнительный орган должен выступить за поэтапное решение, к нему должна присоединиться коалиция, затем - пресса и общество.

«В результате, готовность к примирению поддержит и международное сообщество. До сих пор власти не подготовили народ к миру (с Азербайджаном)»,- сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.