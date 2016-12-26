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Армения

Глава Армении вылетел в Петербург с рабочим визитом 26.12.2016 13:29

Президент Армении Серж Саргсян в понедельник утром отбыл в Санкт-Петербург для участия на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом в понедельник сообщает издание Sputnik-Armenia со ссылкой на пресс-службу президента.

В рамках саммита ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия.

Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Ожидается, что президенты вернутся к обсуждению кандидатуры нового генерального секретаря ОДКБ, вопрос о котором был снят с повестки дня предыдущего саммита, состоявшегося в середине октября в Ереване.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

1news.az

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