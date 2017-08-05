Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определил, какую одежду в ходе судебных заседаний должны носить обвиняемые по делу о попытке путча в стране 15 июля 2016 года.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Эрдогана, в суде обвиняемые будут носить два вида коричневой одежды. Комбинезоны — для обвиняемых в заговоре, а куртки со штанами — для обвиняемых в терроризме.

«Никто больше не будет носить в суде то, что ему вздумается», — сказал турецкий президент.

Как отмечается, Эрдоган предложил определить, какую одежду могут носить обвиняемые в ходе мероприятий, посвященных годовщине попытки переворота. За несколько дней до этого один из обвиняемых присутствовал на заседании суда в футболке с надписью «Герой».

Газета.ру