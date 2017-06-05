МВД Турции приняло решение о лишении гражданства 130 человек.
Как сообщает CNN Türk, в списке лишенных гражданства лиц числится главарь террористического течения FETO Фетуллах Гюлен, которого турецкие власти считают подозреваемым номер один в подготовке и организации попытки госпереворота в стране летом прошлого года.
Список лишенных гражданства опубликован в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazetе.
Включенные в список лица будут лишены гражданства, если не вернутся в Турцию в течение трех месяцев.
Ф.Багирова