МВД Турции приняло решение о лишении гражданства 130 человек.

Как сообщает CNN Türk, в списке лишенных гражданства лиц числится главарь террористического течения FETO Фетуллах Гюлен, которого турецкие власти считают подозреваемым номер один в подготовке и организации попытки госпереворота в стране летом прошлого года.

Список лишенных гражданства опубликован в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazetе.

Включенные в список лица будут лишены гражданства, если не вернутся в Турцию в течение трех месяцев.

Ф.Багирова