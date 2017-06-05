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Турция

Турецкий участок БТК будет готов к концу июня 05.06.2017 11:00

Министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан сообщил, что турецкий участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет полностью готов к эксплуатации к концу текущего месяца.

Министр побывал на железнодорожном вокзале города Карс, откуда направился в район Арпачай, где на месте ознакомился с заключительным этапом работ по строительству турецкого участка БТК, сообщает Anadolu.

«Уже с конца июня составы смогут следовать из Турции в Грузию и далее на Азербайджан и обратно», - отметил Асрлан, подчеркнув, что данный транспортный проект представляет большое значение для Турции и региона в целом.

«Эта дорога - важна не только для Турции, но и для Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Китая. БТК позволит создать беспрерывный транспортный маршрут из Европы в Азию. Поэтому этот проект важен и для Европы», - добавил турецкий министр.

При этом он заметил, что на грузинском отрезке пути все еще остаются работы, для завершения которых потребуется около 3 месяцев: «Турецкий участок дороги будет готов к концу июня, а где-то к началу сентября и грузинский отрезок. Тем самым будет создан «Железный шелковый путь», по которому ежегодно будут осуществляться грузоперевозки объемом 26,5 млн тонн».

Ф.Багирова

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