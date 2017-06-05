Турция обеспокоена кризисом в отношениях Катара с рядом арабских государств и готова внести посильный вклад в нормализацию ситуации, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем в Анкаре Чавушоглу подчеркнул, что в любом случае необходимо продолжить диалог, чтобы решить вопросы мирным путем, сообщает Anadolu.

Глава турецкой дипломатии также прокомментировал вопрос возможности посещения депутатами Бундестага авиабазы «Инджирлик». Чавушоглу сказал, что в настоящее время немецкие депутаты могут посетить базу НАТО в провинции Конья, а не «Инджирлик» в провинции Адана.

Министр напомнил, что данный вопрос был обсужден и в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях майского саммита НАТО в Брюсселе.

«Еще в Брюсселе турецкая сторона предложила Берлину выдать делегации Бундестага разрешение на посещение базы НАТО в Конье. Это было бы хорошим началом. О том, что парламентарии смогут посетить Конью, я заявлял и ранее», - сказал Чавушоглу.

Ф.Багирова