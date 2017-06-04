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Турция

Макрон призвал Эрдогана освободить задержанного французского фотографа 04.06.2017 00:28

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана отпустить французского фотографа Матиаса Депардона, задержанного в мае в Турции, передает агентство Франс Пресс.

Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

По информации источников агентства в администрации президента Франции, вопрос о дальнейшей судьбе Депардона был затронут в ходе телефонного разговора Макрона и Эрдогана. "Президент Республики вновь выразил свою озабоченность судьбой французского фотографа", — цитирует агентство источники. Макрон "призвал вернуть господина Депардона во Францию как можно скорее".

Как сообщается, в ходе телефонного разговора, помимо судьбы французского фотографа, лидеры Франции и Турции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также выход США из Парижского соглашения по климату. Турецкий президент подтвердил приверженность своей страны этому соглашению.

РИА Новости

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