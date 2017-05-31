USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Турция

Эрдоган: Турция за год выделила $6,5 млрд на гуманитарные акции 31.05.2017 09:32

Турция только в 2016 году выделила на гуманитарные акции 6,5 миллиарда долларов, продемонстрировав пример успешной гуманитарной деятельности в мировом масштабе.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Оказывая помощь 3 миллионам беженцев из Ирака и Сирии, Турция преподала урок человечности странам, которые лишь наблюдают за гуманитарными трагедиями в различных точках планеты», - отметил Эрдоган.

По его словам, активные усилия в гуманитарной сфере стали возможными благодаря успешной политике властей Турции.

«За последние годы ВВП на душу населения в Турции вырос с 3,5 тысячи до 11 тысяч долларов США. Это является лучшим примером достижений правящей партии», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что эффективность активных реформ в Турции была признана и на Западе, где успехи Партии справедливости и развития в этой сфере назвали «безмолвной революцией».

Ф.Багирова

185количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полиция проверяет информацию об изнасиловании мальчика 14-летним подростком в БакуАйгюн Кязимова произвела фурор на Азербайджанской Неделе моды – ФОТОМомент гибели полицейского в аварии с Porsche попал на камеру – ВИДЕОЧисло жертв урагана в московском регионе возросло до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСамира Эфенди сменила имя и начала покорение российского шоу-бизнеса - ВИДЕОНоворожденная начала шагать сразу после рождения – ВИДЕОАббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕОФеридэ Ибрагимова: «Не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы» - ФОТОЛиквидирован круг Физули, изменена схема движения – КАРТА – ВИДЕОРектор Азербайджанского университета языков прокомментировал ситуацию с недовольными студентами вуза

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая09:40 В Каспийском море произошло землетрясение09:32 Эрдоган: Турция за год выделила $6,5 млрд на гуманитарные акции09:24 Скончалась одна из девушек Джеймса Бонда - ФОТО09:16 В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook09:08 При взрыве в Кабуле погибли десятки человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО09:00 Хамид Карзай: США поддерживают боевиков ИГИЛ в Афганистане08:00 Два авианосца ВМС США проведут учения в Японском море07:00 United Airlines могут оштрафовать за непригодный для полетов самолет06:30 Вооруженный человек в аэропорту Флориды арестован без единого выстрела06:00 Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон05:07 В Мексике уничтожили около 150 тонн марихуаны04:30 Ученые обнаружили потенциально обитаемую суперземлю04:03 В Средиземном море с начала года погибли более 1700 мигрантов и беженцев03:30 В Манчестере отпустили трех задержанных в рамках расследования теракта02:57 В Индии после церковного праздника погибли девять человек