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Турция

Анкара обсуждает с Баку и Тегераном новый совместный проект 31.05.2017 14:28

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил о большом значении проекта строительства железной дороги Карс-Игдыр-Дилуджу-Нахчыван-Иран.

Благодаря реализации проекта строительства указанной железной дороги производители восточных регионов Турции смогут поставлять свою продукцию на мировой рынок, сказал Арслан агентству Anadolu.

По его словам, железная дорога Карс-Игдыр-Дилуджу-Нахчыван-Иран станет частью более крупного проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), ввод в эксплуатацию которой намечен на ближайшие месяцы.

«Часть продукции фермеров восточных провинций Турции приходит в негодность, так и не попав к потребителю. Эту проблему можно решить только посредством железнодорожных перевозок, что позволит поставлять турецкую сельхозпродукцию в Казахстан, Туркменистан и далее - в Китай», - отметил Арслан.

Помимо маршрута, который соединит запад и восток Турции, планируется задействовать альтернативную железнодорожную линию с выходом на Нахчыван и далее - на Иран. Это позволит осуществлять поставки не только на иранский рынок, но и в Пакистан, Индию и на юг Китая, сказал министр.

«Состав, выехавший из крайне западной точки Турции – провинции Эдирне, после прибытия в восточную провинцию Карс может далее проследовать по линии Баку-Тбилиси-Карс в направлении Казахстана с выходом на север Китая, либо использовать альтернативную железнодорожную линию через Азербайджан, Иран, Пакистан, Индию и юг Китая», - сказал Арслан.

Глава ведомства подчеркнул, что идею строительства новой железной дороги поддерживает как Иран, так и Азербайджан.

«Мы тесно взаимодействуем с Баку и Тегераном. Подготовлены предварительные чертежи. Опыт реализации международных транспортных проектов показал, что готовности только одной страны недостаточно для их успешной реализации. Готовность должны продемонстрировать все страны-участницы проекта», - сказал Арслан.

По его словам, как только обе соседние страны заявят о готовности к реализации проекта, начнутся строительные работы. «Все государства осознают важное значение проекта. Вопрос заключается лишь в определении сроков его реализации», - сказал министр.

Ф.Багирова

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