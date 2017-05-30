Турецкие силовики в ходе антитеррористической операции в юго-восточной провинции Тунджели уничтожили главаря так называемых «сил спецназа» террористической организации PKK в районе Оваджик известного по позывным «Рухат Дияр».

Губернатор провинции Тунджели Осман Каймак сообщил Anadolu, что силы безопасности Турции продолжают активные операции по борьбе с террористами.

«Прочесывая район Оваджик, военнослужащие обнаружили группу террористов. Завязался бой, в ходе которого был убит один из террористов. При нем была найдена винтовка M-16 американского производства. Вскоре выяснилось, что это сириец «Рухат Дияр», который вступил в ряды PKK в 2003 году», - рассказал Каймак.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные атаки.

С того времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Ф.Багирова