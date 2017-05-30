USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Турция

На юго-востоке Турции уничтожен один из главарей PKK 30.05.2017 10:16

Турецкие силовики в ходе антитеррористической операции в юго-восточной провинции Тунджели уничтожили главаря так называемых «сил спецназа» террористической организации PKK в районе Оваджик известного по позывным «Рухат Дияр».

Губернатор провинции Тунджели Осман Каймак сообщил Anadolu, что силы безопасности Турции продолжают активные операции по борьбе с террористами.

«Прочесывая район Оваджик, военнослужащие обнаружили группу террористов. Завязался бой, в ходе которого был убит один из террористов. При нем была найдена винтовка M-16 американского производства. Вскоре выяснилось, что это сириец «Рухат Дияр», который вступил в ряды PKK в 2003 году», - рассказал Каймак.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные атаки.

С того времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Ф.Багирова

229количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Телеведущий Игорь Богданов ужаснул Канны пластическими операциями на лице – ФОТОВ Баку пассажир умер, выпав из открытой двери автобусаВ Баку мужчины выбросили на улицу тело своего друга, скончавшегося от передозировкиВ Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕОВ Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смертиВ Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зубаПлатформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против АзербайджанаRolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль – ФОТОBurning Man на восточный мотив: как дизайнер из Баку уехала в США и создала коллекцию для самого безумного фестиваля Земли – ФОТОВ Масаллы один школьник забил до смерти другого

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 мая11:12 Аббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕО11:04 Убийца главреда известного турецкого издания сдался полиции - ОБНОВЛЕНО10:56 СМИ: Сын главы «Лукойла» покупает железнодорожную компанию10:48 До конца года не ожидается ослабления маната - Эльман Рустамов10:40 Криштиану Роналду младший забил гол со штрафного в стиле своего знаменитого отца – ВИДЕО10:32 Подразделения вооруженных сил Армении 128 раз за сутки нарушили режим прекращения огня10:24 Один из оживленных автомобильных кругов Баку теперь регулируется светофорами – КАРТА – ФОТО10:16 На юго-востоке Турции уничтожен один из главарей PKK10:09 Мубариз Ахмедоглу: Сопредседатели должны остановить курс Саргсяна по укреплению оккупации10:04 Театр марионеток: путешествие в страну сказок в сердце Старого Баку - ФОТО09:56 На этой неделе изменится местоположение автобусного хаба, связывающего Баку с пригородными поселками – ФОТО09:48 В ООН обеспокоены ходом переговоров по Кипру09:40 На азербайджано-российской границе началась спецоперация «Граница-щит»09:32 Мировые цены на нефть не определились с динамикой09:24 Маккейн назвал Путина большей угрозой, чем ИГИЛ