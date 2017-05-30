В Стамбуле во время семейной ссоры погиб главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, семейная ссора произошла между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.

От полученных ранений главред Yeni Akit скончался, его дочь была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

При этом зять Демиреля скрылся с места преступления. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Газета.ру