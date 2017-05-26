Анкара осуждает и решительно отвергает позицию членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, где накануне был одобрен проект резолюции антитурецкого содержания, сказал представитель МИД Турции Гусейн Муфтуоглу.

Документ, обсужденный в комитете Палаты представителей США, осуждал действия сотрудников охраны президента Турции, разогнавших пособников террористов PKK у турецкого посольства в Вашингтоне.

Как сообщает Anadolu, по его словам, несмотря на многочисленные обращения турецкой стороны, американские власти не предприняли дополнительных мер по обеспечению безопасности у посольства Турции в Вашингтоне на период визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Все это в итоге создало условия для провокации группы пособников террористов PKK у стен турецкой дипмиссии.

«Вопрос о причинах, по которым власти США в ходе визита Эрдогана не предприняли особых мер безопасности у посольства Турции, остаются открытым. Также неизвестны причины чрезмерно агрессивных действий сотрудников сил безопасности США у канцелярии посла, в ответ на что МИД Турции выразил официальный протест Вашингтону», - отметил Муфтуоглу.

«Действия членов Палаты представителей США направлены на смену повестки дня двусторонних отношений. Американские законодатели пытаются увести общественное мнение от истины. Однако эта попытка не способствует продвижению процессов и решению вопросов. Турция сохраняет надежду на то, что позитивная атмосфера, созданная визитом президента Турции в США, сохранится», - отметил турецкий дипломат.

Ф.Багирова