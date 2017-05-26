В рамках саммита НАТО в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча прошла за закрытыми дверями и продолжалась около получаса.

Как сообщает CNN Türk, наряду с вопросами двусторонних отношений, стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, а также проблемы предоставления в Германии убежища членам террористического течения FETÖ.

Отмечается также, что германская сторона подняла на встрече вопрос допуска членов Бундестага на военную базу «Инджирлик» в Турции. Кроме того, Германия призвала Анкару освободить своих задержанных в Турции граждан, в частности, корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела, имеющего немецкое и турецкое гражданство.

Ф.Багирова