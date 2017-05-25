В результате перестрелки с боевиками террористической организации РПК в районе Чалдыран Ванской провинции Турции шехидами стали 4 турецких военнослужащих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, еще четверо солдат получили ранения различной степени тяжести.

В общей сложности в рамках антитеррористической операции в Ване уничтожено 12 террористов.

В настоящее время операция против террористов продолжается.

Также один турецкий военнослужащий стал шехидом в перестрелке с террористами в провинции Хакъяри.

В ходе перестрелки был ликвидирован один террорист.

Р.Д., И.А.