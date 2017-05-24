Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки.

Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.

«Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем «счастливого пути», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.

РИА Новости