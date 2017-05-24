«2023 год, когда Турция будет отмечать 100-летие со дня создания Республики, станет поворотным в истории страны», - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании Союза палат и бирж Турции в Анкаре.

«С 7 февраля 2017 года в Турции создано 1,17 миллиона новых рабочих мест. Тем самым граждане Турции продемонстрировали, что готовы при необходимости внести дополнительный вклад в развитие экономики. Уверен, что так будет и впредь», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Президент отметил далее, что настало время для производства отечественного автомобиля.

Вместе с тем глава государства раскритиковал деятельность финансовых структур, завышающих ставки по кредитам. «Бизнес и население жалуются на высокие проценты по кредитам. Руководство Турции постоянно обращает внимание на эту проблему», - сказал Эрдоган, отметив, что воспринимает высокие проценты в качестве инструмента эксплуатации. «То есть целью высоких процентных ставок является не прибыть, а грабеж», - подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, тексты кредитных договоров набраны мелким шрифтом в интересах банковских структур.

«Предприниматели вынуждены ставить свою подпись под документом и зачастую даже не интересуются содержанием договора. Когда же приходит время погашать задолженность, то они теряют все, что имеют. Конечно, это несправедливый подход. Ситуация требует вмешательства. Мы решим этот вопрос», - пообещал глава Турции.

Ф.Багирова