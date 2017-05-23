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Турция

В Госдепе считают, что Турция сделала больше всех для помощи сирийцам 23.05.2017 05:43

Турция сделала для помощи сирийцам больше, чем другие страны, считает замгоссекретаря США Томас Шеннон.

По его словам, "ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам" как это сделала Турция, "приняв более 3 миллионов беженцев и являясь ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки", предоставляемой Сирии.

Шеннон добавил, что "угрозы, которые исходят от таких врагов как Иран, террористы", группировки ИГИЛ и "Ан-Нусра" являются "опасными, неослабевающими и сложными".

Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне на прошлой неделе на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением американского президента поставлять вооружение сирийским курдам, ведущих борьбу против террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта". Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.

РИА Новости

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