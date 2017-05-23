Турция решительно осуждает теракт в Манчестере, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы разделяем боль Британского государства и народа в связи с гибелью 22-х и ранением 59-ти человек. Турция, как и все другие страны, поддерживает Великобританию в борьбе с террористическими организациями», - сказал Эрдоган, выступая в Стамбульском университете, сообщает Anadolu.

На стадионе Manchester Arena по завершению концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 и ранения получили около 59 человек. Полиция Манчестера сообщила, что взрыв произошел в 22:35 по местному времени сразу по завершении концерта.

По данным полиции, раненые доставлены в шесть больниц Манчестера.

Ф.Багирова