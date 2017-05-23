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Турция

Бинали Йылдырым: «Борьба с терроризм должна вестись на глобальном уровне» 23.05.2017 16:41

Угроза терроризма одинаково актуальна для всех стран мира, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили в Тбилиси.

Говоря о теракте в Манчестере, Йылдырым отметил, что никто не может утверждать, что его страна полностью защищена от этой угрозы.

«Это может привести к ослаблению шагов по борьбе с терроризмом», - цитирует турецкого  премьера Anadolu.

«Отныне нам следует усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом», - добавил он.

Йылдырым выразил глубокие соболезнования Великобритании – «другу и союзнику Турции», а также семьям и близким погибших.

«Мы решительно осуждаем терроризм», - заявил он, отметив, что Турция - страна, которая знает, что такое терроризм, и действия террористов нанесли ей большой ущерб.

«Терроризм - это угроза, борьба с которой должна вестись на глобальном уровне», - подчеркнул Йылдырым. 

Ф.Багирова

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