Угроза терроризма одинаково актуальна для всех стран мира, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили в Тбилиси.

Говоря о теракте в Манчестере, Йылдырым отметил, что никто не может утверждать, что его страна полностью защищена от этой угрозы.

«Это может привести к ослаблению шагов по борьбе с терроризмом», - цитирует турецкого премьера Anadolu.

«Отныне нам следует усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом», - добавил он.

Йылдырым выразил глубокие соболезнования Великобритании – «другу и союзнику Турции», а также семьям и близким погибших.

«Мы решительно осуждаем терроризм», - заявил он, отметив, что Турция - страна, которая знает, что такое терроризм, и действия террористов нанесли ей большой ущерб.

«Терроризм - это угроза, борьба с которой должна вестись на глобальном уровне», - подчеркнул Йылдырым.

Ф.Багирова