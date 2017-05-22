Решение Вашингтона начать поставки вооружения сирийским курдам является "стратегической ошибкой", заявил посол Турции в США Сердар Кылыч.

По его словам, американские партнёры называют это "тактическим решением" и "краткосрочной" акцией.

"Но, откровенно говоря, это стратегическая ошибка", — сказал он, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям.

Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом прошли в Вашингтоне на прошлой неделе на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением американского президента поставлять вооружение сирийским курдам, ведущим борьбу против террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта". Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

РИА Новости