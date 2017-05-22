В 17-м Суде по особо тяжким преступлениям Анкары начался очередной процесс над участниками провалившейся попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.

На скамье подсудимых - 221 пособник террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), в том числе 26 генералов, в том числе, бывший командующий ВВС Акын Озтюрк.

Как сообщает Anadolu, перед судом предстали и 48 членов так называемого «Совета за мир на родине» («Yurtta Sulh Konseyi»), созданного пособниками Гюлена для координации действий путчистов.

В районе суда усилены меры безопасности: здание, где проходит процесс, охраняют 1500 сотрудников специальных сил жандармерии.

Кроме того, район тюрьмы Синджан в Анкаре, где содержится часть участников попытки переворота, ранее объявлен бесполетной зоной.

Для предотвращения возможных авиаударов силы ПВО, дислоцированные в районе Эскишехир, приведены в состояние повышенной боевой готовности. На крышах домов по соседству со зданием суда дежурят десятки снайперов.

В то же время у здания суда собралась группа граждан Турции, требуя для пособников Гюлена самого сурового приговора.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.

Ф.Багирова