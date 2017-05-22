В понедельник, 22 мая, в Стамбуле снесли ночной клуб Reina, где в ночь на 1 января 2017 года был совершен теракт.

Как сообщают турецкие СМИ, печально известный клуб был снесен в течение 45 минут.

Напомним, что в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле террорист расстрелял посетителей, погибли 40 человек, 69 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ».

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А.А.

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