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Турция

Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции 21.05.2017 19:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после 998-дневного перерыва вновь возглавил Партию справедливости и развития (ПСР).

Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.

Голосами 1414 делегатов съезда правящей партии был Эрдоган избран на пост председателя ПСР.

Эрдоган поблагодарил однопартийцев. По словам главы государства, III внеочередной съезд правящей партии положит начало новому этапу развития партии страны в целом.

«Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом», - пообещал глава правящей партии.

Президент подчеркнул, что служение народу – большая часть для него и правящей партии в целом.

В соответствии с требованием Конституции, Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента.

Во главе правящей партии тогда встал Ахмет Давутоглу. 

22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее председателем был избран Бинали Йылдырым, который уже 364 дня возглавляет ведущую политическую партию Турции.

Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме 16 апреля, сделали возможным возвращение Эрдогана в ряды правящей партии.

Анадолу

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