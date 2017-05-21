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Турция

В Стамбуле начинается юбилейный саммит ОЧЭС 21.05.2017 03:17

Юбилейный саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в честь 25-летия организации пройдет 21-22 мая в Стамбуле.

В воскресенье состоится заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым проведут ряд двухсторонних встреч. В частности, запланированы переговоры Йылдырыма и Медведева, на которых будут обсуждаться российско-турецкие отношения.

Участники саммита, среди которых члены ОЧЭС, наблюдатели, партнеры по секторальному диалогу и представители различных международных организаций, обсудят региональные экономические вопросы, а также проведут работу по организационному реформированию. Затем, 22 мая будет принято подготовленное лидерами стран черноморского сотрудничества коммюнике.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

РИА Новости

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