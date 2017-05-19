Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал двойные стандарты Европейского союза и не исключил отказа от переговоров по членству Анкары в ЕС.

Выступая на заседании Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (TÜSİAD) в Стамбуле, глава турецкого государства привлек внимание к тому факту, что Турцию уже 54 года не принимают в ряды Евросоюза.

«Переговоры по членству Анкары продолжаются с 1963 года, но мы все еще ждем у дверей ЕС. Многие государства, подавшие заявку намного позже Турции, давно приняты в ряды Евросоюза. В чем именно провинилась Турция?» - цитирует турецкого президента Anadolu.

Эрдоган рассказал, что в свое время один из французских министров открыто сказал ему, что Турция зря ожидает вступления в ЕС.

Он указал, что на фоне оскорблений, озвучиваемых в адрес президента Турции в Германии, Бельгии и Швейцарии, запрета на посадку самолета главы турецкого МИД и выдворения министра Турции по делам семьи и социальной политики из Нидерландов, ожидать того, что Анкара, станет настаивать на переговорах с ЕС, не стоит. «Думаю, что и в ЕС не стали бы церемониться с теми, кто затягивает диалог», - заметил глава Турецкого государства.

«Мы не позволим топтать достоинство и честь турецкого народа. Если в ЕС будут придерживаться позитивного и справедливого подхода к Турции, то Анкара будет готова продолжить переговоры, если нет - мы продолжим свой путь», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, европейский рынок столь же важен для Турции, сколь важна Турция для Европы: «Осознавая эту реальность, Турция продолжает переговоры о Таможенном союзе с ЕС».

Относительно решения ПАСЕ по возвращению Турции под мониторинг СЕ, он подчеркнул, что подобного рода шаги не имеют никакого значения для Анкары.

Эрдоган заявил далее, что Анкара приложит максимум усилий для укрепления позиций страны в мире. «Сегодня формируется инфраструктура для нового толчка в развитии страны, - сказал президент, отметив, что власти Турции готовят преобразования в сфере демократии и экономики.

Ф.Багирова