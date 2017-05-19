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Турция

Турция отмечает День памяти Ататюрка, молодежи и спорта 19.05.2017 15:26

19 мая в Турции отмечают День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı).

На площади Таксим в Стамбуле состоялась праздничная церемония, в которой приняли участие и военнослужащие из Азербайджана.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Ататюрка и празднику молодежи и спорта, мавзолей основателя Турецкой Республики посетили министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч и сопровождающая его делегация, сообщает Anadolu.

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с войсками, оккупировавшими часть Турции.

Это выступление положило начало национально-освободительной войне в Турции. По замыслу Ататюрка, основой движения за независимость Турции должна была стать молодежь. Позже 19 мая в Турции начали отмечать праздник молодежи и спорта. 

Ф.Багирова

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