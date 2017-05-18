В Турции на шоссе Мугла-Денизли перевернулся автобус с российскими туристами.

Как сообщает Haberler, в результате были ранены 18 человек, в том числе, двое турецких граждан.

По данным издания, инцидент произошел в 10.00. Автобус следовал из Бодрума в провинцию Денизли, где туристы могли бы ознакомиться с Памуккале - природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция ведет расследование ДТП.

Ф.Багирова



Muğla-Denizli yolunda otobüs devrildi by Sozcu