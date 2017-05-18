В Турции на шоссе Мугла-Денизли перевернулся автобус с российскими туристами.
Как сообщает Haberler, в результате были ранены 18 человек, в том числе, двое турецких граждан.
По данным издания, инцидент произошел в 10.00. Автобус следовал из Бодрума в провинцию Денизли, где туристы могли бы ознакомиться с Памуккале - природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Полиция ведет расследование ДТП.
Ф.Багирова
Muğla-Denizli yolunda otobüs devrildi by Sozcu