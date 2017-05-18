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Турция

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: 18 раненых – ФОТО - ВИДЕО 18.05.2017 13:11

В Турции на шоссе Мугла-Денизли перевернулся автобус с российскими туристами.

Как сообщает Haberler, в результате были  ранены 18 человек, в том числе, двое турецких граждан.

По данным издания, инцидент произошел в 10.00. Автобус следовал из Бодрума в провинцию Денизли, где туристы могли бы ознакомиться с  Памуккале - природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция ведет расследование ДТП.

Ф.Багирова


Muğla-Denizli yolunda otobüs devrildi by Sozcu

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