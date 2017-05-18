Анкара призывает Вашингтон к смене спецпредставителя США в антитеррористической коалиции Бретта Макгарка.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что спецпредставитель президента США оказывает явную поддержку террористам PKK и его сирийского крыла - YPG.
«Необходимо сменить его на этом посту», - цитирует министра Anadolu.
Чавушоглу далее прокомментировал возможность вывода сил Бундесвера с авиабазы «Инджирлик» в Турции.
«Германия может действовать по своему усмотрению. Мы не собираемся умолять Берлин», - подчеркнул министр.
Он напомнил, что немецкая сторона в свое время сама выступила за размещение своих сил на авиабазе «Инджирлик», и Анкара пошла в этом вопросе навстречу.
«Однако Берлин должен четко уяснить, что процессы не будут протекать так, как того хочет Германия. Если они хотят покинуть авиабазу, то могут сделать это», - подчеркнул Чавушоглу.
Ф.Багирова