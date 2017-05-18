Анкара призывает Вашингтон к смене спецпредставителя США в антитеррористической коалиции Бретта Макгарка.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что спецпредставитель президента США оказывает явную поддержку террористам PKK и его сирийского крыла - YPG.

«Необходимо сменить его на этом посту», - цитирует министра Anadolu.

Чавушоглу далее прокомментировал возможность вывода сил Бундесвера с авиабазы «Инджирлик» в Турции.

«Германия может действовать по своему усмотрению. Мы не собираемся умолять Берлин», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что немецкая сторона в свое время сама выступила за размещение своих сил на авиабазе «Инджирлик», и Анкара пошла в этом вопросе навстречу.

«Однако Берлин должен четко уяснить, что процессы не будут протекать так, как того хочет Германия. Если они хотят покинуть авиабазу, то могут сделать это», - подчеркнул Чавушоглу.

Ф.Багирова