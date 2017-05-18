Два турецких генерала, подозреваемых в попытке военного переворота 15 июля прошлого года, запросили убежище в Германии.

Как сообщает CNN Türk со ссылкой на Bild, генералы, имена которых пока не раскрываются, попросили убежище вечером во вторник во франкфуртском аэропорту и были доставлены в центр первичного приема беженцев в городе Гисен.

В целом, по данным издания, после попытки госпереворота, предпринятого группой военных-членов террористического течения FETÖ, политического убежища в Германии попросили около 414 офицеров, дипломатов, судей, прокуроров и высокопоставленных правительственных чиновников.

Это стало одной из причин возникшей между двумя странами напряженности. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на днях заявил, что «Берлин должен четко определиться: если он заинтересован в сотрудничестве с Анкарой, то ему следует отвернуться от террористического течения Фетуллаха Гюлена».

Ф.Багирова