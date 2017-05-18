Террористы планировали организовать в октябре 2016 года атаку на генконсульство Турции в Роттердаме.

Об этом стало известно правоохранительным органам Нидерландов в ходе допроса одного из подозреваемых в связях с террористической организацией, сообщает Anadolu.

Согласно данным Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, 31-летний Яуад А. до задержания в декабре прошлого года определенное время находился в поле зрения полиции, которая прослушивала все его разговоры.

Яуад А., вместе с группой других террористов, личности которых пока не установлены, в октябре прошлого года планировал организовать теракт у здания турецкой дипмиссии в Роттердаме.

В доме подозреваемого были найдены символика ИГИЛ, автомат Калашникова, боеприпасы. В то же время, в компьютере предполагаемого террориста хранилась информация о том, как именно готовятся взрывные устройства.

Судебный вердикт в отношении Яуад А. будет вынесен предположительно через 3 месяца.

Ф.Багирова