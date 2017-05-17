Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал приглашение своему американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Турцию вместе со своей семьей.

Об этом турецкий лидер заявил во время пресс-конференции с главой Белого дома в Вашингтоне, где прошла их встреча.

"Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за такой радушный прием. С нетерпением жду его вместе со всей его семьей в Турции", - цитирует Эрдогана ТАСС.

В ходе встречи двух президентов Трамп заявил, что поддерживает Турцию в борьбе с террористическими организациями, подобными ДАИШ и РПК. "Мы стремимся ответить на эту угрозу вместе", - сказал американский лидер.

rg.ru