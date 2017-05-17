Борясь с террористическими организациями в регионе, Турция не делает между ними различий, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

По его словам, вне зависимости от названия, будь то YPG, PKK или ИГИЛ, все террористические организации являются источниками угрозы, с которыми необходимо вести самую решительную борьбу, сообщает Anadolu.

Говоря о напряженности в отношениях с Германией, Йылдырым напомнил, что немецкие власти на прошлой неделе предоставили убежище путчистам, бежавшим в Европу после попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции или находившимся за рубежом и связанным с террористическим течением Фетуллаха Гюлена, вновь обострило отношения двух стран.

«Германия должна четко определиться: если Берлин заинтересован в сотрудничестве с Анкарой, то он должен отвернуться от террористического течения Фетуллаха Гюлена и обратить свои взоры на Турцию», - подчеркнул турецкий премьер.

Ф.Багирова