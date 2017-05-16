Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» и PKK, передает РИА Новости.

«Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции.

Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГИЛ и PKK», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.