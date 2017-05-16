USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Турция

Трамп: США поддерживают Турцию в борьбе с ИГИЛ и PKK 16.05.2017 22:35

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» и PKK, передает РИА Новости.

«Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции.

Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГИЛ и PKK», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.

177количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Следствие рассматривает несколько версий суицида молодой женщины в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФутболист Саудовской Аравии чудом спасся от смерти на Исламиаде – ВИДЕОВ Баку пропал ребенок - ФОТОЖена Антонио Конте разрыдалась, когда стадион скандировал имя ее мужа – ФОТО - ВИДЕОВ Баку нашлась мать брошенной на улице девочки – ФОТОВиталий Седюк прокомментировал оголение ягодиц на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕОАктер из «Джентльменов удачи» и «Обыкновенного чуда» умер от рака в СШАСвобода словоблудия: кому нужна раскрутка тайной сети антиазербайджанской пропагандыВ Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла акция по посадке деревьев - ФОТОНазвана самая пьющая страна в мире

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая22:53 Мехрибан Алиева приняла участие в вечере памяти народного писателя Магсуда Ибрагимбекова - ФОТО22:35 Трамп: США поддерживают Турцию в борьбе с ИГИЛ и PKK22:22 Четыре золота и одна бронза от легкоатлетов и параатлетов21:47 Названа самая пьющая страна в мире21:24 «Исламиада»: Семь азербайджанских боксеров в полуфинале Исламских игр21:09 Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии с национальным праздником21:02 «Исламиада»: Четвертое золото азербайджанского пловца20:58 Глава Госкомитета Кувейта награждена «Почетным дипломом Президента Азербайджана»20:38 Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщения об угрозах Армении сбить вертолет Закира Гасанова20:13 Мусе Адилову и Рене Мамедовой присвоено почетное звание «Шехид 20 Января»20:02 «Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл золото для Турции19:35 В Азербайджане ведется подготовка к 100-летнему юбилею АДР19:31 Apple изобрела свою коробку для пиццы - ФОТО19:22 Афаг Меликова награждена орденом «Шараф»19:15 Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейские международные игры - 2017»