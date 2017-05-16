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Турция

СМИ: Турция за день 141 раз нарушала воздушное пространство Греции 16.05.2017 04:32

В понедельник 44 турецких военных самолета 141 раз нарушили воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-всточной части Эгейского моря, произошло девять виртуальных боев между греческими и турецкими самолетами, сообщает издание "Нафтемпорики".

Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога. Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.

В нарушении воздушного пространства Греции участвовали пять самолетов CN-235, 19 вертолетов и 20 самолетов F-16, из которых 14 были с оружием, пишет издание.

Помимо этого два ракетных катера турецких ВМС вторглись в территориальные воды Греции и приблизились к острову Агатониси. Катеры участвовали в учениях "Дениз курду" ("Морской волк"), они покинули греческие воды после приближения греческих кораблей.

Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением в связи с нарушением греческих территориальных вод турецкими кораблями.

"Сегодняшний инцидент с нарушением греческих территориальных вод кораблями ВМС Турции в районе Агатониси является грубым нарушением международного права. Очевидно, что в Турции есть силы, которые не хотят понимания и добрососедских отношений между двумя странами", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога.

Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.

РИА Новости

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