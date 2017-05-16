USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Турция

Эрдоган прибыл в Вашингтон 16.05.2017 14:12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 23.50 по турецкому времени прибыл в столицу США.

На авиабазе «Эндрюс» главу Турции встречали представитель Протокольной службы США Розмари Паули и посол Турции в США Сердар Кылыч, сообщает Anadolu.

Президента Турции в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

Президент Турции с супругой направились в президентскую резиденцию Блэр Хаус.

У входа в резиденцию собралась группа этнических турок, которые приветствовали президента Турции.

Собравшиеся с флагами Турции несли плакаты с надписями: «Мы любим Турцию», «Остановите террористов», «Спасибо за поддержку сирийских беженцев», «Не допустим исламофобии».

В рамках визита в США запланированы переговоры президентов Турции и США. Кроме того Эрдоган проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, экспертами и лидерами НПО. 

Ф.Багирова

181количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сделанное из космоса фото Азербайджана удивило астронавта – ФОТОВ Баку 31-летняя женщина совершила суицид – ФОТО – ВИДЕОДизайнер Гюнель Бейбутова выходит замуж за турецкого бизнесмена – ФОТОАзербайджанские банки приостанавливают обналичивание посредством бизнес-картКапризы звезд, которые посетят Баку: невероятные райдеры Мэрайи Кэри, Николь Шерзингер, Таркана и Black Eyed Peas – ФОТОУничтожен зенитно-ракетный комплекс «ОСА» Армении – ФОТО – ВИДЕОВячеслав Сапунов о «Сборной Баку»: «Последние места во всех конкурсах – это провал» - ФОТО – ВИДЕОАйгюн Кязимова снялась в необычных образах – ВИДЕОВиталий Седюк прокомментировал оголение ягодиц на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕОПутин назвал правильным отказ от участия России в Евровидении

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая15:28 При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека15:24 Принят законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий»15:21 В Баку пропал ребенок - ФОТО15:15 Какие изменения внесены в закон «О свободе вероисповедания»?15:11 Госкомитет: Решение о закрытии ВАК может подорвать веру азербайджанцев в объективность РФ в карабахском урегулировании15:05 Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях14:56 В Милли Меджлисе призвали восстановить в республике смертную казнь14:46 В Баку украли собаку-поводыря – ФОТО14:37 Официальные Баку и Рим поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений14:31 Жена Антонио Конте разрыдалась, когда стадион скандировал имя ее мужа – ФОТО - ВИДЕО14:26 17 мая в Баку и на Абшероне ожидаются дожди14:20 Исламиада: Азербайджанский параатлет выиграл золотую медаль14:12 Эрдоган прибыл в Вашингтон14:05 В Милли Меджлисе осудили ликвидацию Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса14:00 В БВШН прошла акция по сдаче крови - ФОТО