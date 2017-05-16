Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 23.50 по турецкому времени прибыл в столицу США.

На авиабазе «Эндрюс» главу Турции встречали представитель Протокольной службы США Розмари Паули и посол Турции в США Сердар Кылыч, сообщает Anadolu.

Президента Турции в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

Президент Турции с супругой направились в президентскую резиденцию Блэр Хаус.

У входа в резиденцию собралась группа этнических турок, которые приветствовали президента Турции.

Собравшиеся с флагами Турции несли плакаты с надписями: «Мы любим Турцию», «Остановите террористов», «Спасибо за поддержку сирийских беженцев», «Не допустим исламофобии».

В рамках визита в США запланированы переговоры президентов Турции и США. Кроме того Эрдоган проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, экспертами и лидерами НПО.

Ф.Багирова