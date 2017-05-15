USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Турция

Эрдоган: Баку-Тбилиси-Карс – важная составляющая «Нового Шелкового пути» 15.05.2017 09:42

Турция готова всецело поддержать инициативу «Один пояс - один путь», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии форума в Пекине.

«Верю, что эта инициатива, которая называется «Новый Шелковый путь» и целью которой является соединение Азии, Европы, Африки и Южной Америки, войдет в историю», - цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, Турция, которая расположена на стыке Азии и Европы, является одной из ведущих стран на «Шелковом пути». Он также отметил, что центральный коридор «Шелкового пути» соединит Европу со Средней Азией через Анатолию и будет доведен до Китая.

«Центральный коридор проходит через территорию Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. В рамках данного проекта мы хотим сотрудничать с Китаем и другими странами, которые расположены на этом маршруте», - сказал Эрдоган.

По его словам, в течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся важной составляющей центрального коридора «Шелкового пути».

В этой связи турецкий президент также напомнил о проекте строительства скоростной железной дороги Эдирне-Карс, который разрабатывается совместно с китайскими компаниями.

По его словам, инициатива «Новый Шелковый путь», направленная, в частности, против роста терроризма во всем мире, сотрет это зло с лица земли: «Считаю, что все только выиграют от этой модели сотрудничества. Турция готова оказать в этом деле повсеместную поддержку».

Эрдоган подчеркнул, что проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые охвачены инициативой «Один пояс – один путь», в частности, в развитие наземного, морского и воздушного сообщения.

«Проект «Новый Шелковый путь», включающий в себя более 60 стран мира с населением 4,5 миллиарда человек, пройдет по территории площадью 40 миллионов квадратных километров. Эта инициатива базируется на двустороннем и региональном сотрудничестве между странами, основанном на взаимовыгодных отношениях, что является другой важной отличительной особенностью проекта», - сказал Эрдоган.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай выделит 79 миллиардов долларов на развитие проектов в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

14-15 мая в Пекине проходит форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь», в котором участвуют главы 29 стран. В целом, форуме принимают участие 1500 делегаций из 130 стран и 70 международных организаций.

Ф.Багирова

215количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Забит Самедов нокаутировал бельгийца в Стамбуле – ВИДЕОПутин сыграл на рояле перед встречей с председателем КНР – ВИДЕОПризер Олимпиады в составе Азербайджана хочет вернуться в УкраинуУченые выяснили, почему исчезла жизнь на МарсеИсламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнованийХэмилтон выигрывает Гран-при Барселоны. Боттас, Райкконен и Ферстаппен не завершили гонку – ОБНОВЛЕНОДиего Коста и Давид Луиз украли Конте - ВИДЕОВ британской частной школе могут разрешить мальчикам носить юбкиМеланье Трамп могут установить памятник в Боснии и ГерцеговинеУэйн Руни проиграл в казино свыше полумиллиона евро

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 мая10:44 Эксперт: «Вопрос о ликвидации регистрации ВАК является очередной провокацией проармянских кругов»10:37 «Исламиада»: азербайджанские парадзюдоисты продолжают завоевывать медали - ФОТО10:28 Официальный курс маната ко всем валютам на 15 мая10:23 Друзья, наставники и герои школьников: о том, как проект «Məktəblinin dostu» набирает популярность – ФОТО10:17 Глава Форума НПО Азербайджана: «Закрытие ВАК, несомненно, отразится на отношениях между народами России и Азербайджана»10:10 В Азербайджане задержан опасный преступник, сбежавший из зала суда – ФОТО10:04 Школьница из Азербайджана читает по 100 тысяч слов в минуту - ВИДЕО09:53 Молодая спортсменка Суад Салимова готовится к первому профессиональному бою в Абу-Даби – ФОТО – ВИДЕО09:49 Экс-президент Хатами заявил о поддержке Роухани на выборах в Иране09:42 Эрдоган: Баку-Тбилиси-Карс – важная составляющая «Нового Шелкового пути»09:36 Голозадому пранкеру с «Евровидения 2017» грозит пять лет тюрьмы – ФОТО – ВИДЕО09:22 Нефть подскочила на заявлениях России и Саудовской Аравии08:00 Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде07:00 В ООН назвали вероятное количество жертв серии нападений в ЦАР06:10 Президент Microsoft встревожен глобальной кибератакой