Турция готова всецело поддержать инициативу «Один пояс - один путь», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии форума в Пекине.

«Верю, что эта инициатива, которая называется «Новый Шелковый путь» и целью которой является соединение Азии, Европы, Африки и Южной Америки, войдет в историю», - цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, Турция, которая расположена на стыке Азии и Европы, является одной из ведущих стран на «Шелковом пути». Он также отметил, что центральный коридор «Шелкового пути» соединит Европу со Средней Азией через Анатолию и будет доведен до Китая.

«Центральный коридор проходит через территорию Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. В рамках данного проекта мы хотим сотрудничать с Китаем и другими странами, которые расположены на этом маршруте», - сказал Эрдоган.

По его словам, в течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся важной составляющей центрального коридора «Шелкового пути».

В этой связи турецкий президент также напомнил о проекте строительства скоростной железной дороги Эдирне-Карс, который разрабатывается совместно с китайскими компаниями.

По его словам, инициатива «Новый Шелковый путь», направленная, в частности, против роста терроризма во всем мире, сотрет это зло с лица земли: «Считаю, что все только выиграют от этой модели сотрудничества. Турция готова оказать в этом деле повсеместную поддержку».

Эрдоган подчеркнул, что проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые охвачены инициативой «Один пояс – один путь», в частности, в развитие наземного, морского и воздушного сообщения.

«Проект «Новый Шелковый путь», включающий в себя более 60 стран мира с населением 4,5 миллиарда человек, пройдет по территории площадью 40 миллионов квадратных километров. Эта инициатива базируется на двустороннем и региональном сотрудничестве между странами, основанном на взаимовыгодных отношениях, что является другой важной отличительной особенностью проекта», - сказал Эрдоган.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай выделит 79 миллиардов долларов на развитие проектов в рамках инициативы «Один пояс - один путь».

14-15 мая в Пекине проходит форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь», в котором участвуют главы 29 стран. В целом, форуме принимают участие 1500 делегаций из 130 стран и 70 международных организаций.

Ф.Багирова