ВВС Турции накануне нанесли удары по районам Зап и Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщает Генштаб ВС Турции.

В результате авиаударов уничтожено 10 террористов, три огневые точки и четыре убежища боевиков.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

Анадолу