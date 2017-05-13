По меньшей мере 20 человек погибли и еще 13 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в районе турецкого курортного города Мармарис на юго-западе страны.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, предположительно водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась.

Движение по трассе Мугла-Анталья, где перевернулся автобус, было перекрыто.

По данным местных властей, автобус с туристами ехал в Мармарис из города Измир.

Турецкие СМИ со ссылкой на губернатора провинции Мугла Амира Чичека сообщают, что в автобусе не было иностранных туристов и все пострадавшие - туристы из Турции.

BBC