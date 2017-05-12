Немецкая переводчица, работавшая на прокурдское информагентство Etha, арестована в Турции.

33-летняя Мешале Толу (Mesale Tolu) была взята под стражу еще 30 апреля, но сведения об этом появились в немецких СМИ только в четверг, 11 мая.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

С 6 мая она находится в женской тюрьме Стамбула. Согласно данным немецкого телеканала ARD, судья выписал ордер на арест по обвинению в пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации.

Мешале Толу родилась в немецком городе Ульм. По данным ARD, в 2007 году она приняла немецкое гражданство, отказавшись от турецкого.

Турецкий информационный портал Diken сообщает, что Толу была задержана в ходе спецоперации полиции по изоляции накануне первомайских протестов 16 журналистов и активистов левого движения.

В турецких тюрьмах сидит больше количество журналистов. Среди них – немецко-турецкий корреспондент издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel). Он с февраля находится в тюрьме по обвинению в распространении террористической пропаганды.

Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик назвал в четверг Турцию безопасной страной для журналистов, не связанных с террористической активностью.

1news.az