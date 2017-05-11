Автомобильные грузоперевозки между Турцией и Россией возобновятся с 16 мая 2017 года.

Как сказал Anadolu министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, с указанной даты начнется выдача разрешений на осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом.

Арслан напомнил, что заседание смешанной комиссии по автомобильному транспорту прошло в Анкаре восьмого мая. На заседании обсуждены вопросы упрощения процедуры получения виз профессиональными водителями автомобилей, осуществляющими международные перевозки, а также квот на выдачу разрешений на транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом.

По словам турецкого министра, кризис в отношениях двух стран преодолен, и уже в мае начнутся грузоперевозки автомобильным транспортом как в Россию, так и транзитом в страны Средней Азии.

Глава ведомства сообщил, что норма в шесть тысяч фур, обговоренная в качестве квоты на транзитные грузоперевозки, действительна лишь на первоначальном этапе, а в будущем квоты могут быть отменены.

Ф.Багирова