Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Вашингтон 16 мая на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, передает ABC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп примет президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 16 мая, где лидеры обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что решение США вооружить сирийских курдов будет изменено к моменту его визита в Вашингтон.

