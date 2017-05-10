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Турция

Эрдоган надеется на изменение решения США по поставкам оружия курдам 10.05.2017 22:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что решение США вооружить сирийских курдов будет изменено к моменту его визита в Вашингтон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эрдоган сказал на пресс-конференции, что «хочет верить в то, что союзники Турции будут стоять на стороне Анкары, а не террористических организаций».

Визит Эрдогана в Вашингтон и его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, как ожидается, состоятся на этой неделе.

Ранее глава минобороны Турции Фикри Исик заявил, что решение США поставлять оружие сирийским курдам является «кризисом между двумя союзниками по НАТО».

Gazeta.ru

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