Суд Турции приговорил к 7,5 года тюрьмы британца, воевавшего в Сирии на стороне «Исламского государства Ирака и Леванта», передает «Би-би-си».

33-летний Айне Лесли Дэвис был арестован в 2015 году в прибрежном городе Силиври недалеко от Стамбула.

Суд установил, что Дэвис был одним из командиров группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», входил в одну ячейку с убитым ранее боевиком по кличке Джихади Джон.

Уточняется, что Дэвис — бывший работник Лондонского метрополитена, ранее судимый за наркотики и незаконное владение оружием.

Ранее «Исламское государство Ирака и Леванта» подтвердило гибель Джихади Джона.

Gazeta.ru