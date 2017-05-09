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Турция

Советник по нацбезопасности США встретился с делегацией из Турции 09.05.2017 09:54

Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, начальник турецкого генштаба Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан в понедельник вечером провели встречу с американской делегацией во главе с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Белом доме, сообщило во вторник агентство Anadolu.

По данным агентства, на встрече стороны обсуждали последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, двусторонние связи и другие вопросы, связанные с безопасностью.

Встреча состоялась в преддверии визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поездка турецкого лидера намечена на середину мая.

РИА Новости

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