Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, начальник турецкого генштаба Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан в понедельник вечером провели встречу с американской делегацией во главе с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Белом доме, сообщило во вторник агентство Anadolu.

По данным агентства, на встрече стороны обсуждали последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, двусторонние связи и другие вопросы, связанные с безопасностью.

Встреча состоялась в преддверии визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поездка турецкого лидера намечена на середину мая.

РИА Новости